Un pubblico numeroso, proveniente anche dai paesi limitrofi, ha assistito, ieri sera, presso la palestra di via Frecce Tricolori a Stintino, al concerto di Natale della Corale Vivaldi, diretta da Daniele Manca e alle musiche suonate dalla Joyful Soul ensemble, formata da Uccio Soro (chitarra), Giancarlo Longoni (basso), Daniele Ziranu (pianoforte) e Paolo Zannin (batteria). La parte fonica è stata curata da Graziano Desole.

Il concerto, organizzato dall'assessorato alla Cultura, diretto da Francesca Demontis, in collaborazione con l'associazione "LABohème Stintino" e la partecipazione di “Bertas associazione Fra Artisti”, ha spaziato tra il pop, il gospel e la World music con l’esecuzione di alcuni brani quali Holy Queen, Amazing Grace,White Christmas, Holy night, Jesus, oh what a wonderful child e Oh happy day.

L’iniziativa è inserita all’interno del Natale stintinese, che proseguirà sino all’Epifania. Il programma, organizzato dall’Assessorato alla cultura, prevede, per il 28 dicembre alle 17.30, la presentazione del libro "Fabrizio De Andrè e l'isola paradiso" di Giovanni Gelsomino. Il 29 alle 18.30, la palestra comunale ospiterà la proiezione del film della Disney “Alla ricerca di Dory”. Il 30 è in programma una tombolata in famiglia al palazzetto dello sport mentre il 6 gennaio avrà luogo “La Befana cerca casa a Stintino”, una caccia al tesoro per ragazzi e non solo.