Si è chiusa con un grande successo la nona edizione di “Florinas in Giallo. L’isola dei misteri”. Un bilancio ampiamente positivo per questa manifestazione che dimostra come anche i piccoli centri possano essere portatori di cultura e convivialità.

La giornata conclusiva (domenica 30 settembre), ha visto protagonisti Francesco Abate, Carlo A. Melis Costa, Vindice Lecis, Gavino Zucca, intervistati da Gianni Tetti, Massimo Bordin, Daniela Preziosi e Lalla Careddu. Apprezzamento anche per L'ospite d'eccezione è stato sicuramente Jeffery Deaver, a Florinas per l’unica tappa sarda del suo tour in Italia. Non sono mancati anche altri ospiti internazionali come il giallista francese Dominique Manotti e il fumettista spagnolo Bartolomé Seguí, . Ospiti del festival anche Paola Barbato, Pasquale Ruju, Sara Bilotti, Piergiorgio Pulixi, Marcello Fois, Marco Bernardi, Mirko Zilhay, Giorgio Todde, Francesca Bertuzzi, Luca Crovi, Daniele Monachella.

Un successo al quale hanno contribuito,anche la Società Umanitaria, il coro e il gruppo folk di Florinas,la locale biblioteca, Sistema bibliotecario Coros Figulinas e la Cooperativa della mediateche sarde.

Soddisfatto il Sindaco di Florinas, Enrico Lobino: «Adesso anche Florinas ha un festival importante, credo che questa sia stata una delle edizioni più belle di sempre e in futuro mi auguro che andrà sempre meglio, che il paese faccia sempre più sua questa manifestazione».