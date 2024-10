Grande successo di pubblico per il concerto, “Ammentos...de...Nadale”, di chiusura dell’attività 2015 del Circolo Culturale Folkloristico “Francesco Bande” che si è tenuto lo scorso 1° dicembre nella sede del Museo dedicata al virtuoso dell'organetto diatonico e della fisarmonica.

L’evento è stato patrocinato, a titolo gratuito, dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari.

La manifestazione si è svolta in un clima di gioia e serenità e ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico.

Durante la serata si sono alternati artisti che hanno proposto musiche sacre e profane della tradizione folkloristica isolana, estera e natalizia.

L'associazione, sotto la guida della direzione artistica di Inoria Bande, propone sempre uno spettacolo basato sull'avvincente formula: cultura/spettacolo nella quale si tende a mettere in risalto tutti gli aspetti culturali delle varie espressioni musicali che vengono proposte dai partecipanti.

Ad aprire la serata è stata la strumentista e cantante solista, unica nel suo genere Inoria Bande, che con il suo organetto diatonico ha eseguito brani tradizionali profani, militari e della “Scuola dei Bande”, accompagnandosi con la sua caratteristica ed unica voce.

Dopo il successo riscosso il 5 ottobre, in occasione del 27° Festival “Francesco Bande” che si è svolto presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate, è stata riproposta la famosa poesia di Totò “A' Livella” che è stata letta da un caro amico del sodalizio Dr. Pasquale Errico originario di Napoli.

É consuetudine del Circolo, coinvolgere le autorità e gli amici presenti per la consegna degli attestati di partecipazione. L'attestato al dr. Errico è stato consegnato da un ospite d'eccezione la Signora Flavia Cornet (madre del rettore della Chiesa di Sant'Antonio Abate Don Fernando Maria Cornet, che era in visita a Sassari dall'Argentina).

La serata è proseguita con la Corale Polifonica “Giovanni Battista Manzella” che ha proposto canti tradizionali folklorici isolani e canti tipici del repertorio natalizio italiano essi erano: Su 'olu de s'Astore, Ispera, Adeste Fideles e Natale tempus de paghe. Al Coro Manzella, l'attestato è stato consegnato dal Ten. Col. Pasquale Orecchioni che è stato inviato in rappresentanza del Comandante della Brigata “Sassari” Gen. B. Arturo Nitti. Il direttore del Coro, Maestra Giuseppina Uzzanu ha ricevuto l'attestato dal Ten. Emanuele Di Luzio in rappresentanza del comandante del 152° Reggimento Fanteria “Sassari” Col. Luigi Dore.

É seguita l'esibizione alle launeddas del maestro Dante Tangianu, strumentista di origini ogliastrine che ha proposto le esecuzioni tipiche del repertorio per questo originale e antico strumento che solitamente viene realizzato dallo strumentista stesso e presenta diverse lunghezze e differenti accordature e singolari denominazioni. Al Maestro Tangianu l'attestato è stato consegnato dal Sindaco del Comune di Sassari Nicola Sanna. Il primo cittadino del capoluogo ha voluto salutare i presenti con una breve allocuzione. Ha ringraziato il sodalizio per il continuo impegno nel mondo della tradizione, appuntamenti importanti, attesi dal pubblico per la preziosità degli argomenti arricchiti sempre con notizie culturali sui canti e sui balli proposti, sugli strumenti utilizzati e breve storia sugli autori, anche classici che man mano arricchiscono la programmazione.

Il concerto è terminato con l'insieme vocale Nova Euphonia fondato e diretto dal Maestro Vincenzo Cossu è un coro specializzato in musica da cinema ha eseguito