In riferimento alle notizie apparse su alcune edizioni giornalistiche web, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Antonio Giordano dichiara: "Al momento non è stata prodotta 'nero su bianco' alcuna relazione in merito ai fatti accaduti".

"I vigili del fuoco speleosub intervenuti hanno effettuato delle registrazioni video che sono state trasmesse puntualmente, tramite la Capitaneria di Porto, al Magistrato che segue la vicenda".

È stato richiesto alla Direzione Centrale per l'Emergenza dei Vigili del Fuoco l'invio degli specialisti speleosub per proseguire le attività iperbariche all'interno della grotta, recuperare le attrezzature del sub deceduto e unitamente procedere alla bonifica del sito.