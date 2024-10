Nella serata di ieri la Guardia Costiera di Cagliari ha recuperato una sommozzatrice bloccata sulla scogliera a Cala Regina.

Essendo particolarmente complessa un'operazione di recupero via mare, è intervenuto sul posto un elicottero appartenente alla 4/a Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu, già in volo per un'attività addestrativa.

La donna è stata raggiunta e salvata con l'ausilio di un verricello, e poi portata in salvo all'aeroporto di Elmas dove è stata affidata alle cure dei soccorritori del 118 e successivamente trasferita in ospedale per alcuni controlli medici.