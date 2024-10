Da ieri si sono perse le tracce di un sub dipendente di una società specializzata nel recupero dei simulacri utilizzati per le esercitazioni nel Poligono di Quirra.

Eugenio Masala, 43enne cagliaritano residente a Trento, è uscito con un gommone insieme ad altre due persone. Intorno a mezzogiorno a largo dell'isolotto di Quirra, dove il fondale è profondo circa 70 metri, solo il 43enne si è tuffato in mare per un’immersione con le bombole, gli altri due sono rimasti sul gommone d'appoggio. La battuta doveva durare 15 minuti circa, ma il sommozzatore non è risalito in superficie.

Alle 12.30 è arrivata la richiesta di aiuto alla Capitaneria di porto che ha subito fatto arrivare sul posto una motovedetta, poi sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile.

Le ricerche del sub sono riprese questa mattina all’alba.