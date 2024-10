E' stato rinviato a domani il recupero della salma di Stefano Bianchelli, 56 anni, uno dei due sub morti nelle acque di Villasimius. Il corpo del compagno di sventura, Mario Perniciano, 60 anni, è stato recuperato nella tarda mattinata di oggi, 7 maggio, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari.

La notizia AGGIORNATA

Le operazioni di recupero del corpo di Bianchelli sono state rimandate viste le proibitive condizioni del mare.

Dei due sub si erano perse le tracce domenica mattina, quando si erano allontanati per effettuavano un'immersione tra le isole dei Cavoli e Serpentara. Immediatamente erano partite le ricerche ma i corpi dei due sono stati avvistati solo questa mattina dal robot subacqueo in dotazione al 115 di Genova.

Le salme di Perniciano e Bianchelli si trovavano a poco più di cento metri di profondità, a circa 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco.