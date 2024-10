Nella tarda serata di ieri, ad Assemini, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento O.R., 47 anni, originario di Sant’Antioco.

Durante una normale attività di vigilanza sulla circolazione stradale, i militari operanti hanno notato la persona suindicata che non si fermava ad uno stop; insospettiti dalla condotta pericolosa, lo hanno seguito per un breve tratto per poi intimargli l’alt. Di contro, l’uomo ha iniziato ad accelerare per sottrarsi al controllo generando un vero e proprio inseguimento nel centro urbano di Assemini, mantenendo una condotta di guida estremamente pericolosa anche nei confronti degli altri utenti della strada.

Durante l’inseguimento, l'uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, collideva con l’autovettura di servizio, per poi imboccare una strada sterrata. Infine arrestava la sua corsa in località Decimomannu, dove impattava sull’esterno del guard-rail che delimita la ss.130 all’altezza di un autovelox. Dopo l’impatto il soggetto, si dava alla fuga a piedi per poi essere sottoposto a controllo di polizia dagli operanti.

A seguito di accertamenti, il veicolo, una Kia Picanto di colore rosso, è risultata essere stata poco prima rubata presso l’ospedale Brotzu. Il pronto intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare ulteriori conseguenze negative, di fermare il soggetto senza che questo si facesse del male e di restituire il veicolo al legittimo utilizzatore. In sede di rito direttissimo, è stato convalidato l’arresto ed è stata chiesta dalla la perizia psichiatrica per l’autore dei reati.