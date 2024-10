“Cagliari non merita questo degrado. Approfitto di questa pagina affinché mi sia data una risposta inerente al chi appartiene questo spazio. La strada che costeggia Su Siccu, si ferma in uno spiazzo dove poter ammirare questo scempio, nel vedere il porticciolo in quelle condizioni, ho provato indignazione per tanto degrado, spero che chi possa far risolvere la situazione, lo faccia prima che i rifiuti finiscano in mare. Basterebbe analizzare il contenuto e risalire ai colpevoli”.

Lo sfogo di chi ha notato lo sfacelo in quella zona è virale: alcuni fotogrammi che immortalano lo schifo accanto all’ex “Ristorante Galleggiante” nei pressi di Calata dei Trinitari, nel cuore di Su Siccu, non sono di certo un gradito panorama.

La signora che ha postato foto e stato d’animo sul gruppo “Parliamo di Cagliari” e che ci ha autorizzato ad utilizzarle, va giù pesante e denuncia una situazione da risolvere. Rifiuti e degrado un po’ ovunque, tra materassi sporchi, sanitari, buste colme di spazzatura indifferenziata o che altro ammassata dentro un fuoristrada e su una piccola imbarcazione, mentre il battello-ristorante parrebbe abbia chiuso i battenti da diversi mesi. Peccato, soprattutto perché in città si poteva cenare in modo alternativo, a bordo, ma attorno a quell’area Autorità Portuale, Capitaneria o Comune di Cagliari con la Polizia Municipale, ora dovranno necessariamente intervenire per opportuna competenza per porre fine a quella sorta di discarica a cielo aperto.