Sarà presentato in anteprima assoluta al pubblico di Cagliari "La Scelta - Emanuela Loi", il terzo film tv di Canale 5 del ciclo "Liberi Sognatori" che andrà in onda in prima serata domenica 28 gennaio.

La proiezione, aperta alla stampa e al pubblico fino a esaurimento posti, si terrà giovedì alle 11 al Cinema Odissea - Sala Kubrick, in viale Trieste 84 a Cagliari. Saranno presenti in sala la protagonista Greta Scarano, il regista Stefano Mordini, lo sceneggiatore Graziano Diana, Claudia Loi sorella di Emanuela e l'amministratore delegato TaodueFilm, Pietro Valsecchi.

"La Scelta - Emanuela Loi" è la storia di una ragazza di 24 anni che aveva deciso di essere una donna poliziotto, senza per questo rinunciare a essere quello che era prima di tutto: una ragazza come tante. Emanuela Loi era, perché non è più. Dilaniata dall'esplosione che il giorno 19 luglio del 1992 l'ha uccisa in via D'Amelio insieme al giudice Paolo Borsellino e ai quattro colleghi della scorta. Emanuela quel giorno è diventata la prima donna poliziotto morta in servizio, uccisa dalla mafia.