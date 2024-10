Quindici giorni di tempo per rimettere in sicurezza lo stabile che negli anni '60 ospitava "su bar de Ibba" immortalato da Benito Urgu in una delle sue canzoni di maggiore successo.

L'ultimatum è stato notificato alle proprietarie, due sorelle residenti una a Torregrande e l'altra in città, con una ordinanza firmata dal dirigente del Servizio sviluppo territorio del Comune Giuseppe Pinna.

Il locale, noto oggi come ex bar Azzurro e inutilizzato da qualche anno, si affaccia proprio sulla Torre di Mariano in piazza Roma e dallo scorso mese di luglio è transennato per il pericolo di caduta di calcinacci e cocci di laterizi.

Le proprietarie erano state già diffidate senza esito nel 2011 a ripristinare le condizioni di sicurezza e anche di decoro dello stabile.

Ora hanno due settimane di tempo per provvedere, in caso di ulteriore inadempienza rischiano una denuncia penale.