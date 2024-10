Non solo subisce la violenza e l’umiliazione più brutta, le persone che le hanno fatto del male decidono che per tutta la vita dovrà ricordare anche in altri modi il terribile episodio. Una ragazza indiana di 17 anni è stata prima stuprata e poi, i familiari della bestia che ha fatto questo gesto,hanno deciso di tagliarle la lingua per evitare che potesse testimoniare al processo.

Ennesima storia di violenza che arriva dell’India dove purtroppo la violenza sulle donne sembra essere diventato lo “sport preferito” da parte di uomini giovani e meno giovani. Una situazione che il governo non riesce a risolvere e che si aggrava sempre di più. Oggi l’ennesimo caso che ci ricorda di come le donne non siano al sicuro e di come forse non siano neppure abbastanza tutelate dalla legge stessa.

La ragazza aveva subito la violenza sessuale nel mese di gennaio, il 24 luglio era attesa in aula per testimoniare. Adesso è in ospedale e lotta per sopravvivere. Le sue condizioni infatti sono gravi, oltre al taglio alla lingua ha riportato altre ferite e ha perso molto sangue. Da settimane, raccontano i suoi familiari, gli amici e i parenti dell’uomo che l’aveva molestata, continuavano a seguirla e a minacciarla dicendole che non avrebbe dovuto presentarsi al processo. E poi è arrivato il giorno in cui la loro giustizia se la sono fatta da soli tagliandole la lingua.

Adesso la polizia cerca di tre uomini accusati di tentato omicidio, la ragazza invece ancora una volta continuerà a vivere nel suo incubo ma speriamo che il coraggio dimostrato fino a oggi non l’abbandoni mai.

LEGGI TUTTO L'ARTICOLO SU: http://www.ultimenotizieflash.com/home/