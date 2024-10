Il Prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, e il Direttore Regionale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Sardegna, Gianluigi D’Urso, hanno siglato una Convenzione per l’esecuzione di analisi chimiche di sostanze stupefacenti e psicotrope.

L’accordo consentirà agli uffici delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato) di servirsi dell’alta professionalità dei funzionari del Laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari per l’esecuzione delle analisi, non solo sui campioni di stupefacenti di rilevanza penale, come già ordinariamente avviene, ma anche sui cosiddetti “campioni amministrativi”, per i quali mancava una forma di collaborazione istituzionale stabile.

Oltre a rappresentare un importante presidio nel contrasto al traffico e al consumo di droghe, la Convenzione favorirà lo sviluppo di ulteriori studi scientifici sulle nuove molecole sintetiche e sulle sostanze psicotrope frutto di modifiche di laboratorio, la cui crescente diffusione rappresenta motivo di allarme sociale e necessita di interventi mirati di contrasto.