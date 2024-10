Devi distribuire volantini livello nazionale o internazionale?

Puoi dire basta alla distribuzione tradizionale. Grazie alla consegna certificata, Recapito Certo rende osservabile la consegna e ti permette di fare un volantinaggio di qualità con recapito certo dei volantini.

Volantini buttati o non distribuiti? C’è Recapito Certo

Sono molti gli “scandali” che di anno in anno riguardano la distribuzione di volantini e il volantinaggio fatto male o, addirittura, non fatto per niente. Nel novembre 2019 anche in Sardegna più precisamente nelle campagne in periferia a Sestu, furono trovati, centinaia di pacchi di volantini buttati; questo oltre che essere un danno economico per le aziende è un danno ambientale per tutte le persone.

Ed ecco quindi che nasce Recapito Certo, un’azienda che da oltre dieci anni, certifica la consegna del materiale pubblicitario door-to-door. La mission è quello di offrire una soluzione tangibile al problema della mancata distribuzione di volantini e flyer pubblicitari aiutando le aziende a tutelare l’investimento e il budget che dedicano alla promozione cartacea e non meno importante salvaguardare l’ambiente.

Da imprenditore per imprenditori: l’azienda è nata per risolvere il problema di un imprenditore stanco dello spreco del budget marketing delle proprie aziende.

Recapito Certo: come funziona

Grazie agli strumenti di Recapito Certo è possibile per le aziende verificare effettivamente quanti sono i volantini distribuiti e dove sono stati distribuiti, evitando volantinaggio al macero o mal distribuito e permettendo solo volantinaggio al target di riferimento. Il processo di certificazione della consegna dei volantini avviene tramite un efficace incrocio tra la lettura dei codici DATAMATRIX univoci e progressivi e la verifica del recapito in cassetta tramite uno speciale dispositivo ed un’innovativa piattaforma proprietaria.

Grazie a Recapito Certo è quindi possibile monitorare in tempo reale se e dove sono stati effettivamente consegnati i volantini.

Gli step:

Analisi dei bacini di distribuzione: si ottimizzano i bacini esistenti o si creano ex novo attraverso l’analisi di numerosi parametri (competitors, fasce isocrone, densità/composizione della popolazione, fasce di reddito e altre variabili a seconda della zona scelta);

Fornitura della strumentazione per la certificazione, Recapito Certo fornisce tutta la strumentazione necessaria a garantire il servizio di certificazione.

Controllo in tempo reale, verifica dell’andamento della campagna distributiva (percentuale di avanzamento, indice della qualità distributiva, zone di distribuzione, recapiti giornalieri, produttività per terminale e consegne non conformi tramite specifici alert) visibile anche dall’agenzia distributiva.

Reportistica, invio quotidiano di report sull’andamento della distribuzione, uno riassuntivo a chiusura campagna, il report storico per singolo punto vendita e il report finale con controllo qualitativo e segnalazione delle criticità.

Ad oggi, in Sardegna, Recapito Certo certifica:

“Acqua & Sapone”, la più grande catena italiana nel settore di igiene della persona e della casa, che in terra Sarda consta di 26 punti vendita ovvero circa 5.000.000 di volantini all’anno;

“CFadda” storica catena di punti vendita nel settore Fai da Te, con 8 punti vendita ovvero circa 200.000 volantini all’anno.

Da anni i nostri clienti affidano le loro distribuzioni alla professionalità di Mediaservices Srl e Pubblisola Services Srl.

