Un chilo e mezzo di mozziconi di sigaretta raccolto in due ore. È il risultato registrato dagli allievi dell'Istituto Europa di Sassari in occasione della prima tappa del "Tour delle cicche 2024", iniziativa promossa da Legambiente Sassari. considerato che un mozzicone pesa all'incirca un grammo e mezzo, è un dato di cui andare poco fieri, dato che certifica l'elevato grado di inciviltà dei fumatori sassaresi e la loro scarsa sensibilità all'ambiente.

Il filtro delle sigarette è il rifiuto numericamente più presente sul pianeta. Un primato negativo per un elemento estremamente inquinante. Armati di apposito kit, i ragazzi e i loro insegnanti hanno invaso pacificamente le strade e i parchi attorno alla scuola per recuperare le cicche abbandonate a terra.

"C'è ancora molto da fare, ma noi ragazzi volgiamo essere parte della soluzione e non del problema", hanno detto i protagonisti dell'iniziativa destinata a ripetersi in alte scuole cittadine. "È un triste bottino di guerra, frutto di un'azione che fa ben sperare per il futuro delle nuove generazioni e del pianeta", ha commentato Michele Meloni, presidente di Legambiente Sassari. "Siamo molto felici di aver coinvolto i ragazzi in quest'attività e ringraziamo Legambiente per questa preziosa lezione", ha dichiarato Francesca Profili, coordinatrice delle attività didattiche ed educative dell'Istituto Europa.