Il 10 ottobre la protesta dell'Unione degli Studenti Sardegna contesterà il piano del Governo.

Gli studenti rivendicano misure radicali per il diritto allo studio, assenti nel Piano Scuola.

"Il Piano Scuola è una versione rivisitata del D.l. 'Aprea' del 2012 - dichiara Giacomo Cossu, coordinatore dell'UdS Sardegna - Oggi come negli scorsi anni bloccheremo il tentativo di intromissione degli interessi delle aziende nella gestione della Scuola pubblica. Saremo accanto ai docenti nel rivendicare un differente modello di valutazione, che non punisca e non cancelli i diritti dei lavoratori della conoscenza. Consideriamo inoltre inaccettabile l'ennesimo regalo alle scuole paritarie tramite lo sconto fiscale: non si devono regalare soldi pubblici ai privati, si deve investire nell'Istruzione Pubblica."

"Il Governo nazionale dimostra un completo disinteresse al contrasto della dispersione scolastica. Renzi parla di "merito" ma migliaia di giovani abbandonano la scuola per motivi economici - continua Cossu - La Regione intervenga per sopperire alle mancanze dello Stato: un reddito studentesco sarebbe una misura radicale per abbattere il tasso di dispersione scolastica".