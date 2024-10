E’ scattata questa sera l’occupazione del Comune di Desulo da parte dei genitori e degli alunni pendolari.

La causa consiste nel fatto che dal 2 novembre scorso gli studenti che frequentano gli istituti superiori a Fonni, Sorgono e Nuoro, che oltretutto hanno pagato l'abbonamento annuale all'Arst, sono costretti a fare l'autostop, a chiedere ai genitori di organizzare con le loro auto un servizio navetta sostitutivo delle corse dei pullman di linea.

Tutto questo a seguito dell'ordinanza adottata dalla Provincia che, in assenza di risorse da spendere nella manutenzione delle strade, vieta il traffico sulla strada che da Desulo porta a Fonni e riguardante tutti i mezzi che superano le nove tonnellate, a causa di una frana che ha interessato un tratto del percorso. Il divieto comprende anche gli autobus dell'Arst che ogni mattina accompagnano circa 80 studenti.

L’occupazione del Comune è stata decisa a seguito del fallimento di ogni tentativo di risposta da parte di tutti i soggetti coinvolti.

“Sono vicino ai genitori e agli studenti che protestano pacificamente, a questi ragazzi viene tolto un diritto anzi due.

Studio e mobilità”. E’ quanto afferma il sindaco di Desulo Gigi Littarru, in prima linea contro l’isolamento del centro della provincia di Nuoro e per difendere gli interessi dei cittadini e ancor di più degli studenti desulesi. Nei giorni scorsi, come oggi, infatti, il primo cittadino chiede a gran voce “alla Provincia, Regione e Arst di ripristinare quanto prima la viabilità per permettere ai nostri ragazzi di recarsi a Sorgono e Nuoro per frequentare le scuole”.