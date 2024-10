A distanza di quattro giorni, il dolore per la morte delle 7 giovani ragazze italiane in Catalogna è ancora forte.

Le giovani studentesse Erasmus che tornavano a casa da un festival di fuochi d’artificio a Valencia hanno commosso e toccato il cuore di tutti.

Da questa triste vicenda rimane solo dolore, tanto dolore e rabbia per una tragedia così ingiusta che ha portato via per sempre le sette giovani studentesse italiane.

Viaggiavano perché volevano scoprire il mondo, vedere con occhi diversi, conoscere e farsi conoscere, ma purtroppo quel maledetto pullman ha stroncato i loro sogni portandosi via con sé la speranza e la bellezza della gioventù.

A rimanere molto colpiti nel cuore da questa tragedia sono stati tutti, ma in particolare modo gli studenti Erasmus di tutto il mondo.

Sono tante infatti le mobilitazioni e le fiaccolate fatte per commemorare il nome delle ragazze.

Una di queste è stata organizzata dagli studenti volontari dell’Erasmus di Sassari che si è tenuta ieri sera intorno alle 19 in Piazza d’Italia.

L’ashtag “Esn United” lanciato dall’Esn Italia riassume un po’ il pensiero di tutti gli studenti, uniti in un ultimo intenso abbraccio per non dimenticare ma per ricordare.

