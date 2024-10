Studenti dell'Università di Cagliari all'Expo di Milano con soli dieci euro. Anche l'ateneo del capoluogo aderisce alla convenzione.

Per ottenere i biglietti a tariffa agevolata gli studenti interessati dovranno accedere alla propria area riservata dei servizi online agli studenti esclusivamente dal 16 giugno al 26 giugno e procedere alla generazione dell'avviso di pagamento di dieci euro.

Il pagamento dovrà essere effettuato, con le modalità previste per le tasse universitarie, dopo due giorni lavorativi e tassativamente entro il 30 giugno, pena la perdita del diritto all'emissione del biglietto. Il versamento non potrà essere in nessun caso rimborsato. La tipologia di biglietto è a data aperta non nominativo e sarà possibile acquistarne uno solo per studente.

I tagliandi così prenotati saranno resi disponibili indicativamente tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto. Saranno trasmessi tramite e-mail all'indirizzo personale registrato nella banca dati dell'ateneo e visualizzabile nell'area riservata dei servizi online agli studenti.