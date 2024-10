Si terranno venerdì 15 e sabato 16 maggio gli Open Day di Facoltà dell’Università degli Studi di Cagliari, per supportare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del futuro percorso universitario: l’iniziativa si svolgerà in streaming per presentare i corsi di studio, anche attraverso le testimonianze di studenti e di rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni. Saranno inoltre illustrati i servizi agli iscritti offerti dall’Ateneo, e ampio spazio sarà dedicato ad alcune affascinanti attività di ricerca svolte dai Dipartimenti, con alcuni seminari su tematiche di grande attualità.

“Nel tempo stiamo crescendo, come didattica e ricerca – ha detto il Rettore, Maria Del Zompo, questa mattina nella conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - Anche la società sarda ci sta dando fiducia: il nostro Ateneo non è secondo a molti. La crescita degli iscritti è continua e costante, siamo tra i 20 atenei che crescono di più, ottavi in Italia. Cominciamo ad avere ottimi risultati. Siamo finora l’unico ateneo in Sardegna ad essere stato accreditato, il primo in Italia a sperimentare le nuove regole”.

“Il Coronavirus ha fatto sì che le giornate si spostassero on line, con un calendario davvero ricco – ha aggiunto Ignazio Putzu, Prorettore alla Didattica - Stiamo svolgendo un orientamento fatto non di marketing, ma di collaborazione con la scuola e con le scuole per procedere al recupero di competenze importanti negli studenti che si iscriveranno ai corsi di laurea. Vorrei sottolineare anche le nostre campagne promozionali incentrate su valori come cultura, ricerca, innovazione, rapporto con il territorio in una dimensione fortemente internazionale. Quest’anno li ribadiamo dando anche un’immagine di speranza: il ritorno a studiare e lavorare insieme. Il nostro messaggio dunque è di fiducia nel futuro basata sul credito insito nei nostri valori”.

La manifestazione – che si svolge al posto delle tradizionali Giornate di Orientamento in presenza, già programmate per i giorni 27, 28 e 29 febbraio alla Cittadella universitaria di Monserrato, rimandate a causa dell’emergenza sanitaria - distribuisce le presentazioni dei corsi di studio all’interno di 6 ‘eventi live’, uno per ciascuna delle 6 Facoltà dell’Ateneo. All’interno di ciascun evento, è poi declinato il programma delle singole presentazioni, con una sezione dell’evento dedicata ai servizi agli studenti. Previste presentazioni a partire dalle ore 9 di venerdì 15, per tutta la mattina e tutto il pomeriggio, e la mattina di sabato 16 maggio. Il programma completo è consultabile sul sito dell’Ateneo: gli studenti che intendono partecipare possono farlo registrandosi con pochi clic all’apposito link accessibile dalla homepage del portale di UniCa.

“Tutto il materiale degli Open day, anche gli incontri in diretta, sarà registrato e rimarrà a disposizione di tutti gli studenti per poterne usufruire anche successivamente – ha detto Pina Locci, dirigente della Direzione per la Didattica - On line ci sarà da subito anche la Guida con le informazioni più aggiornate sui corsi triennali. A breve sarà disponibile anche quella per i corsi di laurea magistrale. Chi vorrà avere maggiori informazioni dovrà semplicemente registrarsi e riceverà nella sua mail ulteriori dettagli sui corsi e sulle iniziative di UniCa”.

IL PROGETTO DI ATENEO UNICAORIENTA

Gli Open Day on line rappresentano uno strumento di orientamento che fa parte dell’articolato progetto di Ateneo – UNICAORIENTA, finanziato con fondi della Programmazione POR-FSE 2014-2020, in cui Università e Scuola lavorano congiuntamente al processo di formazione e orientamento dello studente a partire dalle terze classi delle scuole superiori.

I TUTOR DI ORIENTAMENTO

Il progetto ha previsto un processo strutturato e capillare di orientamento strategico potenziando il servizio di tutorato di orientamento in entrata, attraverso 9 tutor dedicati che attualmente, in questo periodo emergenziale, prestano la loro attività on line accogliendo gli studenti via Skype e attraverso consulenze via e-mail. Durante gli Open day i tutor di orientamento, saranno presenti e risponderanno ai quesiti posti dagli studenti delle scuole attraverso un sistema on line, con l’utilizzo delle chat.

IL COUNSELING PSICOLOGICO

A partire dal 2019, l’Ateneo ha attivato un servizio di counseling psicologico, con 2 esperte psicologhe, che ha riscontrato un notevole successo, evidenziato dal numero sempre maggiore di richieste da parte degli studenti: vengono offerti percorsi di supporto psicologico, gratuiti e confidenziali, a tutti gli studenti che ne fanno richiesta. Il servizio è attualmente operativo in modalità on line attraverso l’uso della piattaforma Skype.

Durante gli Open day, saranno fruibili due presentazioni che illustrano le principali attività del servizio, con particolare attenzione alla scelta universitaria e alle “sfide” di adattamento al contesto universitario.

I SERVIZI

Tra le novità della “due giorni” in streaming segnaliamo un video di approfondimento a cura del Centro Efis che sarà dedicato ad illustrare le risorse e le competenze per la didattica on line di cui l’Ateneo dispone: nelle immagini, il lavoro dell’Ateneo che ha riorganizzato la didattica in modalità on line nell’attuale semestre e gli scenari che si aprono per l’immediato futuro. Durante questo periodo emergenziale, infatti, l’Università degli Studi di Cagliari ha attivato in modalità online l’intera offerta formativa programmata per il secondo semestre dell’Anno accademico in corso, attraverso le più moderne e collaudate tecnologie per la didattica a distanza. Allo stesso modo, ha erogato a distanza sia gli appelli d’esame sia le sedute di laurea.

“Nessuno dei nostri studenti è rimasto indietro – ha sottolineato il Magnifico - Siamo molto contenti di essere riusciti a mettere on line gli insegnamenti. Nasce quest’anno il nuovo corso di laurea magistrale in Neurofisiopatologia”.

NOVITA’ PER I TEST DI INGRESSO

Una grande novità si registra anche per i test di ingresso: per tutti i corsi di studio, ad eccezione di quelli della Facoltà di Medicina e Chirurgia e degli altri corsi a programmazione nazionale, verrà somministrato il test online TOLC@casa, grazie alla collaborazione con il CISIA. Il test potrà quindi essere svolto dagli studenti da casa già a partire dal mese di luglio.

IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Durante gli Open Day sarà possibile assistere alla presentazione del CLA – Centro Linguistico di Ateneo. Tra le numerose attività del centro (che attualmente garantisce l’insegnamento di sette lingue, tra cui russo, arabo e cinese), un’attenzione particolare sarà dedicata al progetto Lingua Inglese Unica-CLA, che punta al raggiungimento da parte di tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari del livello B2 del QCR europeo in lingua inglese entro il termine del percorso triennale. Per questo fine, l’Ateneo mette a disposizione dei propri studenti corsi online preregistrati per i livelli A2 e B1; corsi in presenza – in classe o in teledidattica – per il livello B2.

I SERVIZI PER L’INCLUSIONE E L’APPRENDIMENTO

Fra i servizi dell’Ateneo, uno spazio apposito è dedicato ai Servizi per l'inclusione e l'apprendimento: l’obiettivo è quello di garantire agli studenti con disabilità, dislessia, altri disturbi specifici dell’apprendimento e Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) uguali opportunità nell’accesso all’Università, nel percorso di studi e nell’orientamento al lavoro.

LA MOBILITA’ STUDENTESCA

Ampio spazio è riservato alla mobilità studentesca per illustrare le opportunità offerte delle borse di studio per i programmi “Erasmus+” e “Globus”, nell’ambito di un’azione costante di sensibilizzazione degli studenti finalizzata all’arricchimento del percorso formativo dello studente e delle sue competenze culturali e relazionali.

IL CEDIAF

Sullo stesso canale dedicato ai servizi, sarà possibile assistere a una presentazione del CEDIAF - Centro di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative - sulle attività e i progetti del centro, particolarmente rivolte agli insegnanti della scuola.

LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA: 81 CORSI DI LAUREA, ATTIVATO ANCHE IL NUOVO CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Per l’A.A. 2020/2021 l’offerta formativa dell’Ateneo cagliaritano appare diversificata, flessibile, costantemente aggiornata nei suoi diversi livelli. Alcune interessanti novità si registrano tra le lauree magistrali, sbocco naturale di molti percorsi triennali, con l’istituzione del nuovo corso di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia nell’ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Complessivamente per l’A.A. 2020/2021 è prevista l’attivazione di 38 corsi di laurea triennali, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 37 corsi di laurea magistrale.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’Ateneo prosegue, inoltre, il suo percorso di internazionalizzazione dell’offerta formativa mediante l’attivazione di un corso di laurea magistrale totalmente in lingua inglese, l’attivazione di accordi internazionali per la creazione di percorsi di studio per il rilascio del doppio titolo.

