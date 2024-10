Problemi e disagi nella giornata di lunedì scorso, 26 novembre, a Ulassai a bordo di un autobus di linea dell’A.R.S.T.

I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione dell’autista costretto a fermare la corsa per circa due ore. Un gruppo di studenti, infatti, di età che varia dai 15 ai 17 anni, sono stati protagonisti di una serie di atti di vandalismo. Nello specifico, senza alcun motivo, i giovani hanno danneggiato 11 sedili del pullman.

I militari hanno identificavano i quattro responsabili ed è scattata la denuncia al Tribunale per i minorenni per danneggiamento aggravato in concorso ed interruzione di pubblico servizio.

Dall’inizio dell’anno scolastico si stanno ripetendo sempre più spesso gli atti di inciviltà a danno di autobus che trasportano gli studenti.

Uno dei più gravi è stato lo scorso 21 giugno, quando due ragazzi di Ulassai hanno infastidito il conducente del mezzo pubblico con atteggiamenti arroganti e maleducati a tal punto da provocargli stati d’ansia, tanto da non essere più in grado di proseguire il percorso stabilito.