Un'insegnante di un istituto superiore di Carbonia ha denunciato ai carabinieri di aver subito un'aggressione in classe, dove da tempo viveva in una situazione di ostilità culminata ieri in un vero e proprio attacco fisico ai suoi danni.

La docente avrebbe subito il lancio di oggetti, di quaderni e libri, strattonamenti e spintoni. Per questo ha deciso di presentarsi in caserma per sporgere denuncia.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti.