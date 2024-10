“E' gravissimo quanto denunciato dalla studentessa universitaria di Carbonia, Sara Gerini, che è stata letteralmente "molestata" da 4 giovani stranieri al parcheggio del mercato di San Benedetto a Cagliari”.

Sono queste le parole del consigliere regionale Marcello Orrù, del Movimento Cristiano Forza Popolare, che porta all’attenzione della stampa quanto accaduto nei giorni scorsi a Cagliari.

“Dopo il suo rifiuto agli inviti dei 4 baldi giovani ad acquistare qualche loro prodotto, la ragazza è stata apostrofata e avvicinata dai 4 ambulanti abusivi con fare minaccioso e con atteggiamenti che offendono e ledono la dignità di tutte le donne. Ma è pensabile continuare a subire questi atteggiamenti da gruppi di delinquenti, per di più ospiti e mantenuti con soldi pubblici, senza batter ciglio? Occorre una ribellione generale a questi soprusi che avvengono ogni giorno nelle nostre città”.

Il consigliere Marcello Orrù spiega che nei parcheggi dei centri commerciali, episodi simili a quelli denunciati dalla Gerini, sono purtroppo all'ordine del giorno.

“Gli atti criminosi da parte di ambulanti stranieri abusivi - e ripeto abusivi - sono in progressivo aumento. Io non ci sto a stare zitto e denuncio pubblicamente e in qualità di rappresentante del popolo sardo all'interno della sua principale istituzione che siamo di fronte ad una situazione insostenibile. Non è più tollerabile questa illegalità dilagante e minacciosa: auspico che le forze dell'ordine individuino questi 4 delinquenti, ospiti ingrati e irriconoscenti della nostra terra, e che vengano spediti a pedate a casa loro”.