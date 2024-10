Ilham Mounssif è stata premiata a Mantecitorio per la sua tesi di laurea dalla Fondazione Italia-Usa che seleziona i miglior laureati. La cerimonia si è tenuta nell'auletta dei gruppi parlamentari e un a volta terminata ha chiesto di poter assistere ai lavori parlamentari le è stato detto che non poteva entrare perché, per ragioni di scurezza, in tribuna possono essere ammessi solo i cittadini dell'area Schengen.

Eppure, Ilham Mounssif è una ragazza nata 22 anni fa a Marrakech da genitori marocchini, ma da quando aveva due anni vive in Sardegna, precisamente a Bari Sardo.

Si è laureata con 110 e lode in Scienze Politiche all’Università di Sassari.

“Sono sarda”, ha detto la giovane puntualizzandolo alla presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha voluto invitare la ragazza in occasione della giornata “Montecitorio a porte aperte”.

"Mi spiace quanto accaduto. È un onore che lei voglia vedere l'Aula. Ben arrivata", ha detto la Boldrini a Ilham. “E’ super-italiana, considerando che è qui da 20 anni su 22”.

Ecco il video dell'incontro