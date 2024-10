Una giovane studentessa oristanese cerca comparse per il proprio cortometraggio ambientato al teatro Grazia Deledda di Paulilatino. Pubblichiamo di seguito il suo appello.

“Mi chiamo Giorgia Puliga, sono una studentessa di Oristano iscritta all’Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 2021 ho girato il mio primo cortometraggio professionale ‘La Venere di Milis’ nel bellissimo paese di Milis. Ora, per concludere il mio percorso universitario, voglio tornare nella mia terra per raccontare un’altra storia ambientata nel magnifico teatro di Paulilatino.

Per il mio cortometraggio di laurea sono alla ricerca di quante più comparse possibili per le scene che verranno girate presso il teatro Grazia Deledda di Paulilatino, in via Roma 19, che andranno a comporre il pubblico in platea, dalle ore 16,30 alle ore 19,30 circa del giorno giovedì 23 febbraio.

Chi è disponibile mi mandi un messaggio al numero 3481797978 con nome, cognome ed età, oppure via mail giorgia.puliga23@gmail.com o tramite Messenger. Potrete vivere una serata diversa dal solito in un set cinematografico!”