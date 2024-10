Uno studente dell'Istituto Tecnico Industriale "G.M. Angioy" di Sassari ha riportato una grave ferita dopo essere caduto su una porta a vetro nei giorni scorsi.

Il ragazzo, dopo essere inciampato, ha sfondato una porta a vetro non a norma di sicurezza. La lastra ha ceduto e lo studente è stato trafitto da una scheggia penetrata per sette centimetri e passata a pochi millimetri dal cuore.

Pronto l'intervento del 118. Il ragazzo è stato immediatamente ricoverato e, soprattutto in un primo momento, si temeva per la sua vita.

Nell'attesa che rientri l'allarme sulle condizioni di salute del giovane, è arrivata la dura risposta dei presidi degli istituti sassaresi che chiedono urgenti interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. I dirigenti scenderanno in massa in Piazza d'Italia questo pomeriggio, lì incontreranno il prefetto di Sassari, Pietro Giardina, al quale esprimeranno tutta la loro preoccupazione e il loro disagio.