Uno studente israeliano è ricoverato in coma nell'ospedale Brotzu di Cagliari per le lesioni riportate in seguito a un'aggressione avvenuta ieri mattina in città. Il presunto responsabile e' stato individuato e arrestato dai carabinieri.

La vittima era assieme ad altri tre studenti che sono stati avvicinati attorno alle 6 davanti al Bar Giardino di via Campania da cinque giovani. È nata una discussione che è degenerata in rissa. Ad avere la peggio l'israeliano che, colpito al volto da un pugno, è caduto battendo la nuca sul marciapiede.

È stato soccorso e trasportato con un'ambulanza all'ospedale mentre i cinque aggressori si dileguavano.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Sant'Avendrace, del nucleo operativo della compagnia di Cagliari e del nucleo investigativo del comando provinciale che, dopo serrate indagini, hanno individuato il presunto responsabile. In cella nel carcere di Uta è finito Marco De Agostini, 23 anni, con precedenti.