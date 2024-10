Uno studente italiano di 21 anni, Carlo Cogoni, nato a Cagliari, ma residente in Friuli, è morto a Londra nella notte tra domenica e lunedì.

Lo ha confermato all'ANSA il console italiano Massimiliano Mazzanti.

Lo studente è stato trovato privo di vita dalla fidanzata nell'appartamento in cui avevano dormito, nella zona di St.Pancras. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, ma gli inquirenti ipotizzano un malore. Sul corpo del giovane sarà effettuata un'autopsia nelle prossime ore.

Il ragazzo si trovava a Londra per studio e stava per laurearsi.

Foto tratta dal profilo Facebook di Carlo Cogoni.