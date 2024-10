Prima ha aggredito i compagni di classe, poi si è scagliato contro le due insegnanti che cercavano di calmarlo, facendole finire entrambe in ospedale. L’episodio è avvenuto ieri in una scuola superiore nell'Oristanese. Protagonista uno studente minorenne.

Una delle insegnanti aggredite ha riportato la frattura di una gamba ed è ricoverata in ospedale, la seconda invece che ha ricevuto un pugno al volto è stata già dimessa. Al momento nei confronti dello studente, disabile e affetto da problemi comportamentali e seguito dai servizi sociali, non sono stati presi provvedimenti.

“Attendo di avere una relazione dell'accaduto - ha detto all''ANSA il direttore dell'ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani -. Non sappiamo con precisione quale sia stata la ragione scatenante di tale reazione. È una situazione delicata. Di sicuro c'è da un lato la questione del diritto allo studio e dall'altro quella della sicurezza degli altri alunni e dei professori. Per il momento sarà sospesa la frequenza dello studente in attesa di conoscere meglio tutti i fatti e parlare con chi ne è responsabile”.