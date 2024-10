Questo pomeriggio, durante uno dei tanti controlli della circolazione stradale posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Sanluri, i militari dell'Aliquota Radiomobile fermavano un giovane di Serramanna, Diego Scamuzzi, 20 anni, studente, incensurato.

I militari notavano immediatamente il nervosismo del giovane decidendo così di procedere ad un controllo più approfondito sia sul veicolo che sulla persona dello stesso Scamuzzi. L'esito è stato il rinvenimento sulla persona di quest'ultimo di 10 dosi di cocaina e più di 1600 euro in banconote di vario taglio.

La successiva perquisizione presso la sua abitazione portava i militari a rinvenire tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Scattavano così le manette per Scamuzzi che veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza presso il giudice del Tribunale di Cagliari prevista per domattina.