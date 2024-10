È stata trovata una soluzione abitativa definitiva per una delle tre famiglie del Campo Rom che lascerà per sempre la struttura di Ponti Pizzinnu a Porto Torres. L’amministrazione comunale vuole chiudere al più presto il campo rom, attraverso i fondi ad hoc individuati tramite un progetto preparato lo scorso anno dagli uffici comunali e finanziato dalla precedente giunta regionale.

A questo proposito sono in corso anche le trattative per il trasferimento delle altre due famiglie: è in fase avanzata l’interlocuzione tra l’assessorato alle Politiche sociali, i nuclei di etnia rom e i privati che metteranno a disposizione gli spazi abitativi

“Continua il percorso virtuoso che dopo quasi quarant’anni ci consentirà di risolvere il problema dei campi rom a Porto Torres rispettando la dignità delle persone e tutelando i minori. Una delle tre famiglie ha trovato autonomamente una soluzione abitativa in un’altra città con i fondi che abbiamo ottenuto. Sono stati predisposti gli atti amministrativi per il trasferimento dei finanziamenti. Secondo quanto previsto dal progetto la famiglia dovrà lasciare pulito il proprio spazio concesso fino ad oggi nel campo rom, differenziando i rifiuti”, ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli.

“La progettazione avviata più di un anno fa con i nostri uffici – ha aggiunto – è mirata alla chiusura del campo, obiettivo che l’amministrazione si è posta sin dall’inizio del mandato. Per questo già tre anni fa abbiamo iniziato a censire la popolazione realmente residente, avviando un progressivo abbattimento delle baracche che erano state costruite poco dopo la realizzazione della struttura. Gli abitanti sono passati così da novanta a poco più di venti. Il nostro progetto prevede una responsabilizzazione dei capi famiglia: oltre all’obbligo di pulire la propria area prima di lasciare il campo, sono loro che devono dimostrare all’amministrazione la volontà di impegnarsi a cercare una dimora alternativa. Nonostante la disponibilità dei finanziamenti e l’impegno che abbiamo effettivamente riscontrato, non è comunque semplice per le famiglie rom trovare una soluzione abitativa presso spazi privati ma stiamo lavorando insieme per chiudere questa partita entro breve”.

“Ringrazio gli uffici per la collaborazione, che non è mai mancata. Contestualmente i tecnici dell’assessorato stanno seguendo, inoltre, la situazione degli stabili cittadini occupati abusivamente. Ci sono stati assegnati fondi anche per risolvere il problema abitativo di queste famiglie – ha concluso Nuvoli – che useremo per ripristinare la legalità e restituire il patrimonio pubblico alla comunità”.