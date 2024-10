Sapevano che all’interno delle loro rispettive abitazioni veniva custodita la droga, marijuana, cocaina ed eroina, un traffico da insospettire gli investigatori che alla fine hanno deciso di effettuare il blitz. Nei guai 3 persone, Massimo Littera, 43 anni, Fabrizio Caddeo, 36enne e Michael Concu, 31 anni, arrestati dai Finanzieri che al termine di una grossa operazione antidroga hanno sequestrato ben 8 Kg e mezzo tra marijuana, cocaina ed eroina.

A casa di Littera sono stati recuperati 217 grammi di marijuana, e alcune dosi di cocaina ed eroina: vario materiale per il confezionamento è stato rinvenuto presso il domicilio di Caddeo, mentre tra le mura di Concu la Guardia di Finanza ha sequestrato otto chili e duecento grammi di marijuana, oltre ad alcuni bilancini di precisione. Difesi dall'avvocato Herika Dessì, il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere per Littera, i domiciliari per Concu e l'obbligo di firma per Caddeo.