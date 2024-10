È morto a Nuoro il medico ambientalista Vincenzo Migaleddu, 65 anni, di origine sassarese.

È stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre era in auto. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza del corpo dentro la macchina in viale della Solitudine, da qui l'allarme. Quando sono arrivati i sanitari del 118, per lui non c'era più nulla da fare. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove sarà eseguita l'autopsia.

Presidente dell'Isde, Medici per l'Ambiente Sardegna, Migaleddu è molto noto nell'isola per le sue battaglie ambientaliste contro il nucleare, l'inceneritore di Tossilo, il gasdotto, il termodinamico e i cosiddetti veleni di Quirra, legati alla presenza delle basi militari.

Tante battaglie in cui è stato sempre un punto di riferimento per attivisti, tecnici e giornalisti. La notizia si è diffusa solo a tarda sera sui social. "Ci ha lasciato Vincenzo Migaleddu, con lui la Sardegna perde un medico, un intellettuale impegnato nella difesa dell'ambiente, della salute nei luoghi di lavoro inquinati, dell'autodeterminazione - ha scritto su Facebook il sociologo Nicolò Migheli -. Ci mancheranno molto le sue parole e i suoi scritti, il suo impegno quotidiano in difesa della nostra terra".