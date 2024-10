Sarà la Digos di Oristano, che in queste ore ha avviato degli accertamenti per individuare le persone, ad accertare se ci sono eventuali reati o meno, dopo che sulle finestre di alcune case sono comparsi gli striscioni per contestare la politica del ministro Matteo Salvini.

Eccone uno comparso nel quartiere di Torangius. "Apriamo i cuori e i porti #iostoconKonrad.

Un’iniziativa, da parte di ignoti, per ribadire la posizione dell'elemosiniere del papa, monsignor Konrad Krajewski. Le manifestazioni di protesta sono scattate in concomitanza con i comizi del premier della Lega.