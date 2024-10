Questa mattina il Prefetto di Cagliari Bruno Corda ha sottoscritto con i sindaci dei Comuni di Arbus, Castiadas, Domus De Maria, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada e il Vice Sindaco di Maracalagonis un protocollo d’intesa diretto a regolare i rispettivi e reciproci impegni in relazione all'attuazione dell'iniziativa del Ministero dell’Interno denominata “Spiagge sicure – Estate 2020”.

Nello spirito della necessaria collaborazione interistituzionale su temi importanti come quello in materia di abusivismo commerciale e contraffazione, all’incontro erano altresì presenti il Vice Questore Vicario, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle previsioni in materia di sicurezza urbana, per la quale è stata prevista l’istituzione di uno specifico Fondo.

Il Ministero dell’Interno ha destinato una quota delle risorse del suddetto Fondo ai Comuni litoranei, che non siano capoluoghi di Provincia e non abbiano più di 50.000 abitanti, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva.

I Comuni beneficiari hanno presentato in Prefettura i progetti, approvati in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, che prevedono tra le varie azioni l’assunzione di personale di Polizia Locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di predetti contraffatti.

Quest’anno, il Progetto prevede l’ulteriore finalità di promuovere l’attività di prevenzione dal contagio dal virus Covid- 19, con particolare riguardo alle misure di distanziamento sociale.

I Comuni beneficiari riceveranno un contributo pari a 32.000 euro e il progetto dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2020.

In tale contesto, il Prefetto Corda ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che consente di rafforzare la campagna di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti, già ordinariamante svolta dalle Forze dell’Ordine oltre che, dato il particolare momento storico, di intensificare le attività di verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale lungo le coste dei Comuni firmatari.

Nell’occasione i Sindaci, nel porgere i più sentiti ringraziamenti al Prefetto e al Ministro dell’Interno soprattutto per la tempestività nell’erogazione dei fondi, hanno sottolineato come le suddette risorse consentiranno una maggiore efficienza nell’espletamento dei servizi di controllo delle zone costiere che nella stagione estiva accolgono un significativo numero di fruitori delle spiagge e di turisti.