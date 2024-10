La preannunciata intensificazione dei servizi della Polizia Locale nei quartieri cittadini della cosiddetta "movida", sta dando evidenti risultati sotto diversi profili. Sul piano del rispetto delle diverse misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottate dai Dpcm, dai decreti ministeriali e dai recenti provvedimenti regionali e comunali, si è notato che è ormai quasi totale l'utilizzo delle mascherine protettive delle vie respiratorie da parte dei frequentatori delle zone ove si concentrano i locali ricettivi e di ristorazione e dove gli assembramenti delle persone sono frequenti. I servizi sono stati svolti nei quartieri di Marina, Stampa, Castello e Villanova.

I controlli hanno inevitabilmente rilevato delle violazioni alle prescrizioni anti-Covid e 3 addetti alla somministrazione di alimenti e bevande di altrettanti esercizi pubblici del quartiere Marina (2 camerieri) e del quartiere Stampace (una cameriera), sono stati sanzionati per lo scorretto utilizzo della mascherina obbligatoria; per loro è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro.

Per un esercente l'attività di somministrazione sito nel quartiere Marina, è invece scattata la sanzione amministrativa di 500 euro e la segnalazione al Servizio comunale competente per la sospensione dell'autorizzazione, perché in orario vietato vendeva bevande alcoliche per asporto. Sei (6) invece le violazioni rilevate e sanzionate ad altrettanti cittadini che nei quartieri sottoposti alla limitazione, consumavano bevande alcoliche nella pubblica via in orari vietati.

Invece i controlli sul divieto di produrre rumori molesti e sul rispetto delle occupazioni del suolo pubblico da parte dei titolari delle attività, non hanno rilevato irregolarità e gli operatori della Polizia Locale impegnati nei controlli hanno ricevuto attestati di soddisfazione da gran parte degli esercenti per il servizio ed il costante presidio svolto. Il Comando in perfetta sintonia con gli indirizzi dell'amministrazione, proseguirà con i servizi di presenza sul territorio.