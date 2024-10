Un agente 47enne della polizia penitenziaria di Illorai in servizio a Padova è stato trovato privo di vita oggi pomeriggio nel garage della sua abitazione a Villafranca Padovana.

"Marco Congiu - dice Donato Capece, segretario nazionale del Sappe - si sarebbe suicidato sparandosi alla testa per lo stress da lavoro, una circostanza che accade sempre più spesso tra i colleghi più fragili e generata dalla mancanza di personale e turni troppo pesanti".

Prima di compiere il drammatico gesto l'agente ha inviato un sms a suo figlio.

"L'ennesima tragedia - spiega Capece - che nello stringerci con tutto l'affetto e la solidarietà possibili al dolore indescrivibile della moglie, dei figli, dei familiari, degli amici, dei colleghi ci porta a chiedere le dimissioni dei massimi dirigenti della polizia penitenziaria".

Capace annuncia che il Sappe si prepara a istituire un 'punto di ascolto', a cominciare da Roma, per poi espanderlo in più località, per tutelare "i colleghi in difficoltà psicologica generata dai carichi di lavoro e dalla situazione delle carceri italiane in genere".