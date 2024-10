Si è svolto recentemente a Cagliari il corso di Street Art “Spray Your Life” e a marzo si replica: Spray Your Life è un percorso artistico che pone la città di Cagliari dipinta, la città trasformata, a partire dai più piccoli ai più grandi artisti. Si tratta di un corso di inclusione sociale, volto a sensibilizzare il nuovo che avanza. I corsi si svolgeranno in dieci appuntamenti al parco e vedranno protagonisti i writers della scena cagliaritana.

“Qualcosa di imprevisto e stupefacente allo stesso tempo, un segno che arriva dritto al cuore – dice entusiasta l’organizzatrice Patrizia Floris, di Redazione Rivista Donna Laboratorio Arstistico - diversi artisti dello scenario cagliaritano, tra cui Manu Invisible erano presenti. Bombolette spray, trenta metri di parete in cellophane removibile da colorare con l’intento di ridefinire la nozione d’arte negli spazi pubblici. Con la partecipazione speciale di Manu Invisible, ci siamo concentrati solo sulla bellezza di queste mostre a cielo aperto presentando dieci appuntamenti al parco con la Street art. Il nostro compito – aggiunge la promotrice - è anche quello di sensibilizzare questo fenomeno socioculturale che ormai ha una rilevanza unica nella creatività contemporanea in tutto il mondo.

Il progetto Spray Your Life è una sperimentazione condotta dal laboratorio artistico di Rivista Donna di Maria Patrizia Floris, per contribuire all’attuale dibattito interazionale sulla salvaguardia di quest’arte contemporanea, con lo scopo finale di far riconoscere l’esigenza di un intervento di spazi urbani per sensibilizzare le persone a comprendere questa forma d’arte.

Il progetto è promosso in collaborazione con r.r.retro, la cooperativa sociale Le Chiavi Di Casa e il Comune di Cagliari le foto sono di Umberto Fadda, video: Manuel Manca.

Erano presenti all’evento Conan, Manu Invisible, Retro, Marco Paotasso, Stefano Obino, Pavo.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi che avranno inizio a marzo. Per info si può contattare il numero whatsapp 3401274056 - redazione.rivistadonna@gmail.com

