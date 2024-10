"Desidero esprimere la mia più sentita solidarietà alla candidata Emanuela Corda per l'atto vandalico subito ai danni dei suoi manifesti elettorali e di quelli dei candidati consiglieri della sua lista Alternativa nei quartieri di Is Mirrionis e Pirri". Lo dichiara, in una nota, la candidata sindaco di Cagliari del centrodestra, Alessandra Zedda.

"Già lo scorso 27 maggio - ricorda Zedda - avevo denunciato un fatto analogo, che mi aveva direttamente coinvolto e mi associo al disappunto della candidata Corda. Rinnovo il mio impegno a promuovere un confronto politico corretto e rispettoso, in cui le idee possano essere espresse liberamente e senza timore di atti intimidatori o vandalici. Solo così possiamo garantire un futuro migliore e più democratico per la nostra comunità", conclude Alessandra Zedda.