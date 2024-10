Durante un servizio di prevenzione nel territorio di Isili, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno notato un uomo, extracomunitario, che si aggirava nelle vie del centro con atteggiamento sospetto.

L’uomo è stato fermato e invitato a esibire i documenti di riconoscimento che però non aveva. E’ stato dunque accompagnato in caserma per i necessari accertamenti.

Si tratta di un uomo di 40 anni, residente a Cagliari, proveniente dal Senegal, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per inottemperanza all’ordine di esibizione del permesso di soggiorno attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato Italiano.