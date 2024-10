Passeggiavano per Porto Istana, ma per due cittadini stranieri arrivati nei primi giorni di marzo in Sardegna, attraversano zone a rischio, non c’è stato scampo. I due sono stati sorpresi dalla Forestale che hanno accertato l’inosservanza dell’obbligo di autodenuncia.

Per i due è scattata la denuncia e la segnalazione alla Magistratura.