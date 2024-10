Tragedia ad Alghero nel tardo pomeriggio di oggi, dove un 42enne, Marcello Tilloca, avrebbe strangolato la moglie nell’appartamento in cui vivevano in via Vittorio Veneto.

Dopo il terribile gesto, il marito si è presentato nella caserma dei Carabinieri di via Don Minzoni e avrebbe raccontato ai militari di aver ucciso la propria moglie, Michele Fiori, 40 anni.

La casa è stata posta sotto sequestro.

Foto copertina tratta dal profilo Fb di Marcello Tilloca