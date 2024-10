Si è rischiata una strage al centro di Sassari. Un gruppo di ragazzi ha dato fuoco alle tubazioni del gas di città che alimentano il grattacielo in piazza del Rosario, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Medea, la società che gestisce la rete del gas cittadina. In pochi minuti tutta la zona è stata messa in sicurezza ed è stato sventato il rischio che l'intero palazzo saltasse per aria.

La Polizia locale ha subito avviato le indagini per risalire agli autori del gesto vandalico: sono stati sentiti alcuni testimoni e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona da cui potrebbero emergere elementi utili per l'identificazione dei vandali.