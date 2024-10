Emanuela Loi era nata a Sestu il 9 ottobre del1967. Oggi avrebbe compiuto 50 anni. Dopo aver conseguito il diploma magistrale, entrò in Polizia nel 1989 e frequentò il 119º corso presso la Scuola Allievi Agenti di Triste. Dopo due anni fu trasferita a Palermo, dove,

all’età di 24 anni, il 19 luglio del '92, fu uccisa in servizio, nella strage di Via D'Amelio.

Perse la vita insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri 4 agenti di scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

E in questa giornata, a Sestu, si terrà lo spettacolo teatrale “Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino”.

“La rappresentazione teatrale - ha detto Serafina Mascia, presidente della FASI- è stata realizzata sulla base del Progetto, elaborato dal Circolo Culturale Sardo di Brescia e dalla F.A.S.I.,Federazione Associazioni Sarde in Italia, per ricordare, in Sardegna e nelle città ‘continentali’, dove operano i circoli sardi, la vita e l’impegno di Emanuela attraverso la trasposizione teatrale del libro di Annalisa Strada operata da Sara Poli e Laura Mantovi dell’associazione “Progetti e Regie” di Brescia. Si tratta di un progetto, fortemente voluto dalla FASI perchè che ha lo scopo di educare alla legalità mediante l’espressività del linguaggio teatrale . Così come è accaduto nella giornata del 4 ottobre, a Dorgali, presso il Centro Culturale di Via Veneto, dove, nel corso delle due rappresentazioni, i numerosissimi studenti e cittadini hanno seguito in silenzio e con evidente commozione le vicende della giovane poliziotta sarda”.

Il primo appuntamento con lo spettacolo era questa mattina alle 10, mentre il secondo è questa sera alle 20 nella Sala Consiliare in Via Scipione 1.

IL VIDEO. di archivioantimafia