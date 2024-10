Una vera e propria strage di bestiame è stata messa a segno la notte scorsa a Tonara. Quaranta pecore sono state sgozzate in un ovile del paese dove i malviventi sono entrati in azione nella notte.

A fare la macabra scoperta è stato il proprietario che, quando si è recato sul posto per accudire il gregge si è trovato di fronte ad uno scenario a dir poco raccapricciante. L’uomo ha richiesto immediatamente l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tonara che hanno da subito avviato le indagini per l’identificazione dei responsabili e per stabilirne il movente del vile gesto.

Per il momento le cause del massacro appaiono inspiegabili. Sul posto è intervenuto personale dell’ASL di Sorgono per lo smaltimento delle carcasse.