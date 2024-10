Domani, 23 maggio, in occasione del 29esimo anniversario della strage di Capaci, anche il palazzo del Consiglio regionale della Sardegna, in via Roma a Cagliari, esporrà sulla facciata principale un drappo bianco.

"Un gesto simbolico - si legge in una nota - per ricordare il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, uccisi nell’attentato di stampo mafioso il 23 maggio del 1992".

Nell’esplosione rimasero ferite altre 23 persone. L’iniziativa proposta dalla Fondazione Falcone è stata accolta da tutti i Consigli regionali d’Italia.