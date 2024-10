“Sono circa 53,5 i milioni stanziati a favore della Sardegna per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Le risorse sono così ripartite 18,443 milioni a Sassari, 11,147 a Nuoro, 9,384 a Cagliari, 7,466 a Oristano, 7,209 al Sud Sardegna”.

Lo rende noto la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha emanato il decreto sulla rete stradale secondaria che ripartisce 1,7 miliardi di euro nel periodo 2022-2029 previsti nell’ultima legge di Bilancio (articolo 1 comma 405-406 legge 234/2021), destinando una quota dei fondi statali alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali e regionali. Ieri 30 marzo il riparto ha avuto l’intesa della Conferenza Unificata.

“Il provvedimento – ricorda la parlamentare - contiene una specifica disposizione che prevede di adeguare gli interventi, sin dalla fase di progettazione, a criteri ambientali, come la redazione di un piano per la gestione dei rifiuti prodotti, per analisi volte ad evitare possibili interazioni con acqua e suolo, per l’uso di tecnologie a basso impatto ambientale. Le risorse possono essere anche impiegate – aggiunge Mura - per realizzare varianti di tracciato che dovessero rendersi necessarie nelle zone ad alto rischio idrogeologico”.