Concludere al più presto i lavori in alcuni tratti delle strade isolane è l’obiettivo dell’Assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, che ha lanciato un nuovo appello all’Anas per imprimere un’accelerazione agli interventi già in atto anche attraverso l’aumento delle squadre.

“Siamo impegnati, costantemente e a tutti i livelli, per garantire l’accelerazione dei cantieri e la ripresa dei lavori nelle strade. Lunedì partono a tutti gli effetti i lavori di realizzazione sulla 195 nel tratto Cagliari-Pula, un’opera che considero strategica sia sul fronte della sicurezza e sia sul fronte dei collegamenti del Sud Sardegna. Sono invece in corso i lavori sul ponte della Scaffa, sempre in ingresso verso Cagliari e proprio in queste ore ho chiesto ad Anas un aumento delle squadre in maniera tale da accelerare quanto più possibile i lavori. L’obiettivo in questo caso, rispettando lo stop dal 20 dicembre al 7 gennaio, è di chiudere il cantiere prima del termine previsto, ovvero la fine di febbraio”, queste le parole.

Frongia si è soffermato sui lavori in atto sulla 131, “Proseguono a ritmo spedito in tutti i tratti interessati” e su quelli nella 195. Ancora, a proposito della 131, sono in corso lavori di rifacimento del manto su tutta la larghezza nel tratto Nuraminis-Villagreca-Serrenti mentre sono in agenda i lavori di rifacimento anche nella zona di Sanluri. “Anas garantisce celerità anche sulla Nuoro-Lanusei, anche questa strada interessata dal rifacimento dell’asfalto”, ha concluso l’Assessore.