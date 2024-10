Strade dissestate e piene di buche mandano su tutte le furie il sindaco di Atzara Alessandro Corona che punta il dito contro Abbanoa. Secondo il primo cittadino, infatti, in seguito agli interventi di ripristino di alcune perdite nella via Oristano e nella via Umberto I, il manto stradale non sarebbe stato sistemato a dovere.

<<Per effettuare dei semplici interventi in alcune vie del paese e poter così riparare le perdite di acqua potabile - spiega il sindaco Corona - abbiamo dovuto sollecitare per settimane la società Abbanoa che, dopo gli agognati lavori, ha lasciato in eredità al Comune strade malconce piene di buche, causando disagi ai cittadini e pericoli per la viabilità>>.

Il primo cittadino di Atzara dopo aver inoltrato un sollecito alla società idrica minaccia ora di portare avanti interventi più pesanti per tutelare la viabilità interna al centro abitato.

<<È un atteggiamento inqualificabile che non può passare inosservato - prosegue il sindaco - anche perché, dopo gli interventi, alcune vie del paese sembrano un campo minato. È vergognoso che non ci sia la capacità di portare a termine un lavoro a regola d'arte e fare in modo che i cittadini possano percorrere serenamente le strade del comune. Chiediamo pertanto che Abbanoa si attivi con immediatezza per ripristinare il manto stradale laddove risultano effettuati gli interventi, altrimenti saremo costretti a denunciare alle autorità competenti i disservizi>>.