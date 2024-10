Dopo la neve il ghiaccio, con le strade che si trasformano in vere e proprie trappole per automobilisti e pedoni. A lanciare l'allarme su Facebook è la sindaca di Fonni, Daniela Falconi.

"La situazione delle strade stamattina, con temperature che sono comprese tra il -2 e il -10 non è delle migliori - scrive -. Il parziale scioglimento della neve di ieri e la ghiacciata di stanotte hanno creato in alcuni punti delle lastre davvero spesse. Stiamo mettendo il sale insieme ad Anas e Provincia da stanotte ma se le temperature non si sollevano l'effetto tarda ad arrivare e soprattutto nelle vie dove c'è il lastricato in granito non c'è proprio la possibilità di intervenire. Con le gomme termiche si circola ovunque ma la raccomandazione è quella di fare massima attenzione".